A primeira página do DN deste domingo

Caso TAP. Galamba diz que fica no governo, Marcelo quer ouvir Costa, PS já fala de remodelação. É esta a manchete do DN deste domingo. Ministro das Infraestruturas afirma que tem todas as condições para continuar no governo. Oposição aponta a mira ao primeiro-ministro e exige uma tomada de posição do líder do executivo, que se mantém em silêncio. Marcelo também quer ouvir Costa.

Para ler neste domingo, uma grande reportagem na Turquia. Histórias de tragédia e de esperança depois dos sismos.

O DN traz também neste domingo a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é: A vida oculta dos cantores populares.

Outros títulos:

Toni Servillo, ator italiano. "Aproveitei o sucesso do cinema para trazer mais pessoas ao teatro".

Liga 3. A grande cruz que o Belenenses carregou para ter hipótese de chegar hoje à II Liga.

Gonçalo Byrne, persidente da Ordem dos Arquitetos. "Há resistências muito fortes às práticas sustentáveis".

1.º de Maio. Como (sobre)vive o sindicalismo nos dias que correm.