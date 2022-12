A primeira página do DN deste domingo

"Empresas cada vez mais focadas em contratar maiores de 55 anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. A Europa deverá perder 15% da sua força de trabalho até 2050 e Portugal cerca de 28% até 2070. As empresas estão despertas para o problema da falta de mão-de-obra que já se sente e se vai agravar nas próximas décadas e preparam programas para combater o idadismo - preconceito com base na idade.

Em destaque fotográfico nesta primeira página do DN está a manifestação que juntou milhares de professores nas ruas a prometer "a maior luta de sempre" na Educação.

Outros temas:

- População. País vive crise demográfica, só atenuada pelos imigrantes.

- Davide Amado. "Governo deve criar exceções para Lisboa em regimes como o dos nómadas digitais".

- Brasil. Os bolsonaristas que continuam nas ruas funcionam como seita?

- Qatar 2022. O embate de titãs entre Messi e Mbappé na final Argentina-França

