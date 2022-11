A primeira página do DN deste domingo

PJ vai receber 600 novos inspetores vindos do SEF. É esta a manchete desde domingo do DN. A solução tem estado a ser trabalhada pelas direções da Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com as tutelas e já tem luz verde de António Costa.

Em grande destaque na capa do DN deste domingo a sucessão no Partido Comunista Português. A despedida de "um bom homem". Jerónimo deixa guião a Paulo Raimundo.

Para ler nesta edição uma grande entrevista a Teresa Salgueiro, a cantar há 35 anos. "Estamos a passar um momento extraordinário na música portuguesa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é Sara Tavares, a mulher furacão viciada na música.

Outros títulos:

Da Auchan à Zara. Grandes cadeias aderem ao negócio da roupa em segunda mão.

Mudanças pós-legislativas. PSD, CDS, IL e PCP renovam liderança. Bloco e PAN a votos em 2023.

Economia da Longevidade. Esperança de vida nos 100 anos cada vez mais perto, mas vai obrigar a trabalhar mais tempo.

Jaime Branco. Candidato a bastonário dos médicos defende "carreira única, que sirva Estado, privado e social".

Outdoors com IA. "Lisboa vai ser a cidade mais digitalizada do mundo", diz o diretor-geral da JCDecaux.

PT e mais 12. Lula obrigado a fazer geringonça tropical, irá formar governo com 33 ministros.

Seleção sem leões. Amorim lembra que foi a dois Mundiais "e não tinha metade do valor de Pote e Inácio".