A primeira página do DN deste domingo

Cibersegurança. Há cada vez mais tentativas de ataque a hospitais. É a esta a manchete do DN deste domingo. Mesmo depois do alerta no Garcia de Orta, unidades de saúde continuam a receber e-mails suspeitos.

Em grande destaque na capa, a festa de campeão do FC Porto. Na quinta-feira, o DN oferece grátis um poster dos novos campeões nacionais.

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias magazine, cujo tema de capa é: O negócio dos acordos pré-nupciais.

Outros títulos:

Migrantes: Milhares de muçulmanos e de sikhs improvisam espaços de culto em Odemira.

Moreira ou Montenegro. Novo líder voltará a abrir o PSD à direita.

Guerra na Ucrânia. Kiev contra-ataca para travar avanço russo no Leste.

Reguladoras. ANACOM e ERC afastadas do congresso das comunicações.