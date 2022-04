A primeira página do DN deste domingo

Jorge Silva Carvalho: "Europeus e americanos não perceberam que este regime russo é um cancro".

A manchete do DN deste domingo faz-se com entrevista ao ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e antigo chefe da Casa da Rússia. Afirma que "tudo o que Putin e o sistema russo são hoje são-no por demérito ocidental". E diz-se surpreendido com uma "Ucrânia unida, que não quer o modelo que Moscovo queria impor".

Na foto, a reportagem: Do Cais do Ginjal ao Barreiro, indústria desapareceu e novos planos não saem do papel.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E nas notícias da guerra:

Barbárie em Kiselivka, pelo enviado Rui Polónio

General Alexander tem a cargo quebrar a resistência

Outros títulos

Política. "Mantemos estratégia de aumento de rendimentos", diz Costa

Dinheiro. Escola Digital rende €260 milhões aos cinco principais fornecedores

Eleições em França. Le Pen perto de Macron. Segunda volta em cima da mesa

Futebol. Benfica vence por 3-1 Belenenses SAD, graças a hat-trick de Darwin