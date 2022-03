A primeira página do DN deste domingo

"38 ex-agentes das secretas admitidos na Presidência do Conselho de Ministros". É esta a manchete do DN deste domingo. Em 10 anos, a Secretaria-Geral da PCM admitiu 38 ex-espiões que voluntária ou involuntariamente deixaram os serviços de informações.

Guerra na Ucrânia:

A análise de Gordon Brown, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. "O processo judicial de Putin começa agora".

Reportagem. "Comboio que liga Rússia à UE faz hoje a última viagem".

Maria Raquel Freire. "Putin não tem poder ilimitado".

Colaboração. "Rússia e China aproximam-se no Espaço".

Para ler este domingo no DN, uma reportagem na Serra de Argemela. "Aldeias em luto pela extração do lítio de os olhos postos no lixo da Panasqueira".

E porque na madrugada desta segunda-feira é dia de Óscares, leia tudo sobre o dia que celebra o cinema. "Surpresas de uma cerimónia conduzida por três mulheres".

Espaço também para o desporto, com um trabalho com três dos mais antigos atletas olímpicos portugueses. "O velejador medalhado, o cirurgião atirador e o ginasta pioneiro".

E porque hoje é domingo, é dia de Notícias Magazine, cujo tema de capa é "As bombas russas e os abraços portugueses".

Outros títulos:

Governo. "Mariana Vieira da Silva, da sombra de Costa a superministra".

Reabilitação. "Investimento chega a 5 mil milhões em três anos".

Energia. "Portugal é o 11.º país da Europa entre os mais dependentes".