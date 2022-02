A primeira página do DN deste domingo

Pandemia. Economia ganhou 65 mil postos de trabalho. É esta a manchete do DN deste domingo.

Emprego recuperou do choque provocado pelo vírus e em 2021 cresceu 1,6% face aos dados de 2019, com mais 65 402 trabalhadores a descontar para a Segurança Social, revelam os dados anuais finais a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso. Média mensal das remunerações ficou em 967 euros, graças a maior recuperação nas profissões mais qualificadas.

A foto de capa vai para Pedrógão Grande. Depois dos incêndios, Pinhal Interior secou.

Destaque ainda para o estudo que nos faz saber, nas legislativas: Quem fez a maioria absoluta de Costa? Maiores de 34 anos, mulheres e menos instruídos.

E na Saúde: Covid ajudou a reduzir consumo de antibióticos no país.

Na série Reinventar Portugal 2022/2026, neste dia com Luís Carvalho, presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto: "Governo deve reforçar financiamento do ensino superior".

Outros títulos

Vilamoura. PJ ainda procura suspeitos de terem pegado fogo a bar

Inovação. Agroalimentar aposta em palhinhas comestíveis e garrafas biodegradáveis

Reportagem na Guiné. "Há uma luta para controlar o poder dentro do poder"

Matheus Nunes. O "menino descarado" tornou-se joia rara no Sporting

E ainda... 157 anos a informar. "Rigor, história, qualidade, serviço, inovação". O melhor do DN pela voz de 22 personalidades. Um exclusivo da edição impressa e epaper