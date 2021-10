A primeira página do DN deste domingo

"Luta entre Rio e Rangel inevitável". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo e projeto o cenário previsto pelos analistas políticos sobre a luta pelo poder no PSD. Rio ganhou novo fôlego com os resultados das autárquicas. Os seus opositores querem fazer contas para saber se é suficiente para estancar alternativas à liderança, mas todos dão como certo que Rangel entrará na corrida.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem na Turquia: "O templo mais antigo da humanidade é muito mais do que isso e está a ser escavado um irmão ainda maior".

Outros temas:

- Suzi Carla Barbosa, MNE da Guiné-Bissau: "Pela primeira vez, o meu país tem um chefe de Estado que realmente em muita influência"

- Ensino Superior. Afinal, qual é o segredo do curso de Engenharia Aeroespacial?

- Dossier anticorrupção: Em Portugal, criminosos não são escrutinados e têm porta aberta para entrar no desporto

Também neste domingo, grátis com o DN, mais uma edição da revista Notícias Magazine. Nesta semana o tema de capa é sobre o envelhecimento saudável e a atriz Helena Isabel diz que "as mulheres de 70 anos estão cada vez mais vivas".