A primeira página do DN deste domingo

"Professores com centenas de alunos. 'Como se avaliam 500 jovens?'" É esta a manchete do DN deste domingo, sobre os problemas na educação. Docentes falam em "ensino de linha de montagem", onde os estudantes são os mais prejudicados.

Outro assunto com grande destaque na capa do DN deste domingo é uma entrevista a Marcos Pontes, o ministro da Ciência do Brasil. "Meu pai era faxineiro, mas eu conto às crianças que cheguei a astronauta, o único a falar português no espaço".

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine. Um dos temas de capa é uma reportagem "Lisboa-Madrid. 4 Comboios e 10 horas de viagem ao passado".

Pode ainda ler uma entrevista a Miguel Morgado. "Os líderes políticos não devem contribuir para fazer do populismo o novo fascismo".

Outros títulos:

Ana Isabel Xavier. "Biden ainda não nomeou os embaixadores para a UE e NATO. Isso denuncia um certo 'desleixo'".

Parque Ribeiro Telles. 16 milhões, 790 árvores e um novo pulmão para Lisboa".

Pânico do Dinamarca-Finlândia com desmaio de Eriksen.

Slama Hayek. Pancadaria, tiros e menopausa.