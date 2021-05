A primeira página do DN deste domingo

Bancos colocam mais dinheiro de parte para enfrentarem a crise e cortam custos.

É esta a manchete do DN deste domingo, dando conta que os resultados dos maiores bancos que já apresentaram as contas do primeiro trimestre baixaram 13,5 milhões, para 233 milhões de euros. Num ano, encerraram mais de 100 balcões e eliminaram 1150 postos de trabalho.

Destaque fotográfico esta edição vai para entrevista ao candidato presidencial e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga: "A lusofonia, na perspetiva de uma comunidade de povos, é importante para todos nós. e para Cabo Verde"

Também destaque para a revista Notícias Magazine, que todos os domingos sai grátis com o DN. Mariza em registo íntimo: "Sei que marquei o fado. Aí puxo dos meus galões."

Outros títulos:

- Maria Carrilho. "A nível europeu, existe a vontade de incrementar as capacidades de defesa e segurança, o que implica gastos"

- Clara Raposo. "O ISEG é uma escola de debate, bastante politizada também, mas em todas as frentes"

- Pekka Haavisto. "Para a Finlândia, enquanto vizinha, o que nos preocupa são as mudanças bruscas na Rússia"

- Exposição. De Aurélia de Sousa a Sónia Almeida. A luz sobre as mulheres artistas

- Liga do Campeões. Suposto favoritismo do City cai frente a pragmatismo blue