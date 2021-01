A primeira página do DN deste domingo

A entrevista de Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, faz este domingo manchete do DN. "Vamos chegar ao fim disto com a justiça completamente de rastos", diz o advogado na entrevista DN/TSF, preocupado com os efeitos da pandemia na justiça que considera que já leva uns anos de atraso. Menezes Leitão lamenta ainda que só tenham acesso aos tribunais "os muito ricos e os indigentes".

Também no DN deste domingo pode ler "O que esperar do segundo mandato" de Marcelo Rebelo de Sousa e ainda a discussão em torno da vacinação dos órgãos de soberania. "Tribunais querem vacinar segundo o risco de função. Lista do Supremo tem 22 pessoas, deputados são 38".

Outros dos destaques do DN são uma reportagem no Jardim Zoológico - "Zoo: o refúgio selvagem de Lisboa que não confina" e um balanço sobre o poder das mulheres na política - "Dos oito países mais a norte da Europa, há seis com mulheres primeiras-ministras".

Este domingo o DN traz ainda a revista Notícias Magazine.

​Outros títulos:

- Casamentos agendados para abril já estão a ser cancelados.

- Luís de Matos: truques para enfrentar a pandemia no Dia Mundial do Mágico.

- Dérbi: Sporting lidera mas plantel do Benfica vale o dobro.

- Salários: empregos tecnológicos pagam cada vez melhor.