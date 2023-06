A primeira página do DN desta terça-feira

"Englobar pensão de alimentos no IRS penaliza acesso ao apoio à renda". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Pais divorciados que não tenham optado pela tributação autónoma registam ganhos superiores e correm o risco de ver o pedido recusado. O mesmo acontece a quem receba rendas de casas e tenha preferido o englobamento. Basta que exceda os 38632 euros.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma reportagem "um dia com... Inês Sousa Real", a líder do PAN. "A raposa, a águia Vitória e as bombas de sementes".

Outros temas:

- Forças Armadas. Portugal ainda está longe das metas da ONU em mulheres a liderar na Defesa e Segurança​​​​​.

- Escala, abraço ou convite? Oposição continua a pedir explicações sobre ida de Costa ao futebol com Orbán.

- Pedido de envio ao Constitucional. "É uma questão civilizacional": CDS levou lei da Eutanásia à Provedora de Justiça.

- Mais Habitação. PSD propõe alterações para defender Alojamento Local. BEquer controlar rendas e contratos a cinco anos.

- Stock em excesso. Bruxelas aceita pagar destilação de crise aos produtores de vinho.

- Opinião de Gonçalo Reis. TAP: O propósito de fazer melhor.