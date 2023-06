A primeira página do DN desta terça-feira

"Combate aos fogos. Já estão garantidos e contratualizados os 72 meios aéreos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. O dispositivo de combate tem este ano o maior orçamento de sempre: 52,7 milhões de euros. Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, disse no podcast Soberania, do DN, que Portugal já tem garantidas as aeronaves previstas no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Silvio Berlusconi: o homem que moldou Itália à sua imagem morreu aos 86 anos.

Outros temas:

- PSD quer mais apoios para idosos e acusa governo de ser "inativo" na matéria.

- I Liga. O dia em que a Reboleira saiu à rua para festejar a subida do Estrela.

- Economia. UE cede às plataformas e exige mais regras para vincular trabalhadores.

- Líbia. De guerra civil em guerra civil até ao conflito da Ucrânia.

- Educação. Comunidades de aprendizagem estão a nascer em todo o país.

- Madeira. Reid's Palace, o hotel e todas as estrelas no Funchal.