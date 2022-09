A primeira página do DN desta terça-feira

Dezenas de milhares de bancários excluídos de bónus na pensão. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Maioria de ex-profissionais dos bancos recebe reforma via fundos. Ministra do Trabalho vinca que só reformados da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações são abrangidos pela medida tomada pelo Governo para reduzir perda do poder de compra dos pensionistas este ano. Inconstitucional, dizem os sindicatos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, o funeral da rainha de Inglaterra. "Família, líderes mundiais e nem os amados corgis faltaram no adeus a Isabel II."

Outros temas:

- Visita guiada à Geórgia: o país berço do vinho resistiu até à fúria de Tamerlão contra as vinhas.

- "Além do IRC, corte-se no IRS." CIP aponta folga de 6,8 mil milhões para baixar impostos.

- Apoio a câmaras: autarcas reúnem-se com Medina. Moedas quer 15 milhões e mais competências.

- Martha Gens. Futebol "trata mal os adeptos" e há "populismo" nas leis.

- Cátia Moreira de Carvalho. Terrorismo? "A comunidade muçulmana no país dá-nos grande tranquilidade".

- Bares históricos reabrem em Lisboa. A nova vida do Tokyo e do Jamaica tem vista para o Tejo.

- Nova geração de professores. David Erlich pede "um simplex" na Educação contra burocracia que frustra o setor.

- Poupar luz e reduzir contas. Greenvolt cria comunidades inclusivas para ajudar famílias.