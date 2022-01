A primeira página do DN desta terça-feira

A pandemia faz manchete esta terça-feira no Diário de Notícias: "Estamos cada vez mais imunes ao vírus", é o título. Quem o diz é João Paulo Gomes, coordenador do estudo sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

O especialista está "otimista" e afirma que o grande desafio do futuro é ter a coragem de olhar para a doença e mudar as regras.

Em grande destaque nesta primeira página está também o debate desta segunda-feira à noite para as eleições legislativas, que decorreu na RTP, com os líderes de todos os partidos com representação parlamentar. Debate oito contra um. António Costa pede "maioria absoluta".

E realce ainda para a opinião de João Melo. África 2022: o ano de todas as eleições

Outros títulos

Legislativas. Impostos, rendas acessíveis, preços regulados, são propostas para a habitação

Automóveis. Semicondutores em falta travam recuperação da produção

Europa. Mulher antiaborto, Roberta Metsola é favorita para liderar o Parlamento Europeu

The Best Lewandowski bisa numa gala em que Ronaldo teve prémio especial