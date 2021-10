A primeira página do DN desta terça-feira

Combustíveis. Governo recusa ir além do alívio de 2 cêntimos e "deixa retoma em risco". É esta a manchete do DN desta terça-feira.

A "redução marginal" decidida pelo executivo no imposto sobre os produtos petrolíferos "não vai fazer diferença no bolso dos consumidores", vinca a associação do setor. E até de Marcelo já veio o alerta: "Não há arranque económico com os preços a subirem sucessivamente. "Mas Costa não cede mais nos impostos, que pesam 60% no que se paga. E insiste em limitar margem das gasolineiras. Litro de gasolina voltou a ficar mais caro.

Na foto: O homem que se inspira em Gouveia e Melo para liderar a segurança de Portugal. Paulo Vizeu Pinheiro. Perfil visto por Durão Barroso, Passos Coelho, Seixas da Costa e Vitalino Canas. "Já teve armas apontadas à cara, mas continua a ser um diplomata".

Destaque ainda para: Eleições em Cabo Verde. Neves vence Veiga à primeira e promete colaborar com governo rival.

Outros títulos:

- OE 2022. Bloco de Esquerda avança com nove propostas para a negociação.

- Pandemia. Transmissibilidade está a subir entre os 20 e os 29 anos.

- Lares de idosos. Reforço da vacina só chegará no fim do ano. "É um risco", alerta gestão.

- Caos em Lisboa. Trânsito está pior do que antes dos confinamentos. Cidadãos evitam transportes públicos.

- Colin Powell. Vírus derrubou o herói que se arrependeu da invasão do Iraque