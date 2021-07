A primeira página do DN desta terça-feira

"No final da pandemia, vamos perceber que foi em Portugal que morreram menos pessoas em lares". É esta a manchete do DN desta terça-feira, com uma frase retirada de uma entrevista a Manuel Lemos, presidente da União da Misericórdias, onde este responsável admite que a ausência de uma política para o envelhecimento ficou evidenciada, tal como a falta de apoios do Estado.

Em grande destaque na capa do DN desta terça-feira uma outra entrevista, neste caso a Anousheh Ansari, a primeira muçulmana no espaço. "Usei a bandeira iraniana no fato de astronauta porque sempre tive orgulho na minha herança cultural".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O famoso inquérito de Proust desta vez é respondido por Joacine Katar Moreira. "Gostaria de ser uma política que inspira novas gerações a derrubar o patriarcado, o racismo".

Outros títulos:

- "Governo tenta dissipar sombras na negociação do próximo Orçamento"

- "Hospital dos Covões. Anatomia de um desmantelamento por causa de 'interesses privados'"

- "A viagem de Chihiro. os 20 anos da joia da coroa da animação japonesa"

- "Aviação. Crescem apelos para travar nova greve da Groundforce"