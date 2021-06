A primeira página do DN desta terça-feira

O encerramento das escolas no Algarve faz manchete do DN desta terça-feira. "As escolas eram as últimas a fechar. Aqui foram as primeiras".

Com 56 turmas em isolamento, delegada de saúde do Algarve mandou fechar 1.º e 2.º ciclos de cinco concelhos.

Ordem dada 12 horas antes surpreendeu professores e pais, revoltados com decisão, enquanto cafés e restaurantes ficam abertos. Turismo pede reforço de apoios para sobreviver.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para a situação dos trabalhadores independentes: Penhora

de rendimento sem limite é inconstitucional.

E no rescaldo da eliminação de Portugal do Euro2020: Fernando Santos intocável em nome

da estabilidade e do Mundial

Outros títulos:

- Rio antecipa cenário em que admite saída e lança Pedro Machado para a Figueira

- Brisa quer voltar ao TGV enquanto espera por indemnização do Estado

- Visitar as gravuras do Coa a bordo de um barco movido a energia solar

- Jane Russell, a morena preferida dos gentlemen