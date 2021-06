A primeira página do DN desta terça-feira

"Se queremos que o SNS tenha capacidade económica, só há uma forma: evitar o impacto das doenças". A manchete do Diário de Notícias desta terça-feira dá voz a Fernando Araújo, diretor do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Sobre o Serviço Nacional de Saúde, este médico e gestor diz ainda, em entrevista ao nosso jornal, que "há demasiada politização dos cargos públicos".

Também em destaque nesta primeira página, uma reportagem sobre a missão da União Europeia na República Centro-Africana, onde 2500 soldados daquele país "já foram treinados por comando português".

Outros títulos:

- Seleção nacional foi vacinada na "lógica de exceção" por ir representar o país

- Espanha impõe teste covid-19 a quem cruzar a fronteira com Portugal

- Construção vai beneficiar de mais de um quinto das verbas do plano de recuperação

- Vento de leste anima conservadores alemães

- Filmes, calão e calças de ganga: esta guerra de Kim não inclui mísseis