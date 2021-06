A primeira página do DN desta terça-feira

"Portugueses têm de trabalhar 11 anos sem gastar para comprar casa." Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira e dá conta de que as famílias portuguesas são as mais endividadas da OCDE no recurso ao crédito à habitação.

Em destaque também nesta primeira página, entrevista ao antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Martins da Cruz, em dia de cimeira entre UE e EUA: "Relação América-Europa não é lua de mel". Nesta terça-feira, haverá comércio, covid e clima à mesa de Biden e Von der Leyen.

E em dia de estreia de Portugal no Euro 2020, a palavra a Cristiano Ronaldo: "Recorde bonito era voltar a ganhar o Euro".

Outros temas:

- Netanyahu de fora. O que traz o governo da mudança a Israel.

- Melgaço. Usar o teletrabalho para atrair os jovens à terra.

- Prémio Rainha Sofia. Ana Luísa Amaral promete não desistir das suas causas.

- Agostinho Costa. "Há desfasamento entre competências e meios de quem lidera o Sistema de Segurança Interna"

- Arraial Liberal. Críticas à IL "provam que estamos a incomodar".

- Certificado Digital. Documento chega a 1 de julho para ajudar turismo e recuperar circulação livre na UE