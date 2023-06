A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista DN/TSF a José Luís Carneiro

Tem em mãos pastas quentes como os incêndios, as polícias, a extinção do SEF e a Jornada Mundial da Juventude. Apontado como possível sucessor de Costa no PS, o atual ministro da Administração Interna garante que "não tem tempo para pensar" no seu futuro político.

Com a construção dos palcos a todo o gás, falta um mês para a JMJ

A 32 dias da Jornada Mundial da Juventude, considerado o maior evento da Igreja Católica no mundo, a Fundação JMJ Lisboa 2023 afirma que não faltarão voluntários para tornar este evento possível. O esperado plano de mobilidade será apresentado entre 10 e 14 de julho.

BCE faz o pleno. Depois do aviso feito por Marcelo, as críticas de Costa e Montenegro

Primeiro-ministro volta a criticar política monetária do Banco Central Europeu e avisa que, quando se erra no diagnóstico, muito dificilmente se acerta na terapia.

França: Recolher obrigatório e 40 mil polícias para tentar evitar 3.ª noite de motins

Marcha branca em memória do jovem morto durante um controlo de trânsito reuniu seis mil pessoas em Nanterre. Agente que disparou o tiro foi acusado de homicídio voluntário.

