A primeira página do DN desta sexta-feira

"Governo está a fabricar populismos com a caridadezinha assistencialista". A frase que faz a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira é de Ana Gomes, a antiga eurodeputada do PS e candidata às últimas eleições presidenciais.

Em entrevista ao DN e à TSF, a socialista critica a forma como Costa tem respondido à crise e precipitou a sucessão que, acredita, será acelerada pelo calendário europeu. Pede reformas, incluindo fiscal, e que se apure responsabilidades no TAPgate. E admite que está "muito preocupada com o PS".

Também em destaque nesta primeira página, "96% do brilharete de Medina em 2022 veio da inflação e dos juros".

E a mudança na Lei do Tabaco, que "põe em risco milhares de empregos e potencia contrabando".

Outros temas:

- Eutanásia. Deputados impõem despenalização, PSD enviará para o Tribunal Constitucional.

- Fátima. Santuário prepara-se para enchente de peregrinos.

- Ambiente. Ativistas terminam greve de fome e vão ocupar Sines.

- EUA. Fim do travão a imigrantes não anula barreiras à entrada.