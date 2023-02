A primeira página do DN desta sexta-feira

A entrevista DN-TSF a José Adelino Maltez faz manchete do DN esta sexta-feira. "Marcelo pode ser condenado a dissolver a maioria absoluta", diz o politólogo.

Professor universitário e investigador analisa sete anos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa no poder. E, se considera que o primeiro-ministro "é um mestre na conversa", não deixa de assinalar que no governo "é preciso recuperar os bons exemplos de ministros". Já sobre o Presidente, diz que pode cansar-se com "o dualismo" e virar-se contra o chefe do executivo.

Sublinha-se ainda: Portugal começa a trabalhar num plano para rastrear cancros da próstata, pulmão e gástrico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos

Imobiliário. Preços das casas sobem quatro vezes face aos ganhos das famílias

Mobilidade. Moradores do Barreiro são os que mais tempo levam a chegar ao trabalho

Um mês no Al Nassr. O retorno de Cristiano Ronaldo, dos seguidores aos direitos TV

30 anos de Alfoz. O restaurante de Alcochete onde Soares comia enguias

Ucrânia. Kiev em cimeira com UE e a sonhar com uma via rápida de integração

Noite de Reis. Uma comédia muito atual de Shakespeare no Trindade