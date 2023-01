A primeira página do DN desta sexta-feira

Sondaem Aximage para DN/JN/TSF faz a manchete do jornal desta sexta-feira. 63% dizem que o PSD não está preparado para governar.

Neste inquérito,, ficamos a saber que a popularidade do Presidente ainda é positiva, mas cai. Marcelo não fica imune à fatura da degradação política e social, mesmo que a maioria concorde com a sua recusa de antecipar eleições (58%) e com a ideia de que o partido de Montenegro não está pronto para assumir o executivo.

O destaque fotográfico vai para a entrevista DN-TSF ao ministro da Educação no executivo de coligação PSD/CDS liderado por Durão Barroso, David Justino: "O governo navega à vista do Costa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda: Educação. Greves provocam atrasos na recuperação das aprendizagens.

E, no desporto: Jogo com PSG. Sauditas já gritaram duas vezes o "siii" de Ronaldo.

Outros títulos

Autarquia. No centro de nova polémica, Medina pede para ser ouvido pela PGR

Habitação. Prestação média do crédito da casa sobe para máximos de 2009

Nova Zelândia. Com o "tanque vazio" e a notoriedade em baixa, Jacinda Ardern anuncia saída surpresa

Tese. Em Conacri, a PIDE ainda matou Amílcar Cabral