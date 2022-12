A primeira página do DN desta sexta-feira

A manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira vai para a entrevista DN/TSF ao especialista em ambiente Filipe Duarte Santos: "Estamos confrontados com um clima que está zangado".

Geofísico, professor universitário, investigador em alterações climáticas diz que é preciso preparar os cidadãos para os fenómenos extremos, que vão ser cada vez mais frequentes.

Lamenta falta de literacia ambiental nas autarquias e lembra que "a tecnologia não resolve tudo".

Mas o grande destaque desta primeira página vai para a eleição: António Costa e Volodymyr Zelensky são as figuras do ano para o DN.

Isto no arranque das comemorações dos 158 anos do DN, que esta sexta-feira organiza a Tertúlia Portugal e a Europa em 2023, com o convidado especial Horta Osório, o português

que já foi o melhor banqueiro do mundo. Um evento para assistir em direto aqui, em dn.pt.

Outros títulos

Inflação. BCE ameaça continuar a subir juros durante três anos ou mais

Seleção Nacional. Fernando Santos abriu a porta de saída e Fernando Gomes fechou-a

Prémio Pessoa. João Luís Barreto Guimarães, o poeta que recusa escolher a cirurgia ou a escrita

Direito de Resposta. Reforma do comando das Forças Armadas bloqueada no Ministério