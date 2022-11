A primeira página do DN desta sexta-feira

"Sempre defendi o voto obrigatório". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira e remete para a entrevista DN/TSF ao constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. A oitava revisão constitucional está em marcha. Confinamento, metadados, voto aos 16 anos e mandato único de sete anos para o Presidente da República geram polémica. Bacelar Gouveia analisa as propostas de alteração e admite que PS e PSD vão chegar a acordo.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a estreia vitoriosa da seleção nacional no Mundial do Qatar. Portugal, 3 - Gana, 2: Lágrimas e um recorde histórico de CR7 num triunfo com um final de nervos.

Outros temas:

- Matosinhos. Concurso em falta ou tráfico de influências: afinal, porque é arguida Luísa Salgueiro?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Violência doméstica. Mais de 20 mulheres assassinadas este ano. "Se ele tivesse usado uma arma, eu seria mais uma".

- Versailles. Pastelaria icónica de Lisboa faz 100 anos a somar histórias e clientes fiéis.

- Inflação. Senhorios aumentam rendas acima do teto de 2% e é legal.

- Conselho. Medidas para energia adiadas. "Proposta não serve para Portugal".

- António da Cunha Telles (1935-2022). O valor de um legado cinéfilo.