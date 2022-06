A primeira página do DN desta sexta-feira

Filas no aeroporto? "Responsabilidade não é do SEF. É da ANA e do Governo". É esta a manchete do DN desta sexta-feira, uma frase retirada da entrevista DN/TSF a Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

E porque é sexta-feira, o DN traz a revista Evasões, cujo tema de capa é o São João, a noite mais longa está de volta.

Também para ler esta sexta-feira a crise no SNS. Proposta de Temido é "totalmente inaceitável", dizem sindicatos.

Outros títulos:

Autárquicas. PS e PSD de mãos dadas para controlar gastos nas campanhas.

Cidades. Moedas, Isaltino e Carreiras traçam plano comum para a zona ribeirinha.

Guerra na Ucrânia. Alemanha, Itália, e França unidas no apoio a Kiev na UE.

Aviação. Com slots da TAP easyJet torna-se a segunda companhia em Lisboa

A grande aventura. Primeira travessia aérea do Atlântico Sul foi há cem anos.