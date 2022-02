A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista DN/TSF a Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise covid-19 faz manchete do jornal esta sexta-feira. "Os portugueses ganharam o direito de aliviar as medidas", diz o especialista.

Desta entrevista retiram-se ainda mais dois destaques:

"Covid longo vai ser das heranças mais pesadas que a pandemia deixa ao SNS"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Primeira medida do novo governo? Ouvir as pessoas da saúde"

Ainda no assunto do covid-19, a notícia das medidas aprovadas esta quinta-feira pelo governo. Costa trava abertura total devido a "mortalidade alta"

Destaque ainda para a Liga Europa: FC porto bate lazio (2-1) com bis de Toni Martínez

E na série Reinventar Portugal 2022-2026, Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Univ. de Lisboa: "É premente valorizar a carreira docente e contratar".

Outros títulos

CDS. Nuno Melo, candidato a líder, quer cativar desencantados e independentes

Lisboa. Há sete escolas a precisar de intervenção urgente para resistir a sismos

PAJE. Uma porta aberta para os jovens que saem de casas de acolhimento

Carlos Alexandre. Sócrates queixou-se da distribuição de processo e agora juiz é arguido