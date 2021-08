A primeira página do DN desta sexta-feira

"Presidente das Misericórdias pede testes à imunidade dos idosos vacinados há mais de seis meses". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira e dá conta do regresso da ameaça da covid-19 aos lares. Até à última segunda-feira havia 53 surtos de covid nestas instituições e ontem foi detetado o maior em Proença-a-Nova: 127 infetados e uma morte. Todas as pessoas tinham vacinação completa. Manuel Lemos diz estar na hora de se pensar a sério na realização de exames aos seniores e na necessidade da terceira dose.

Em grande destaque fotográfico nesta primeira página está, como não podia deixar de ser, o ouro conquistado por Pedro Pablo Pichardo no triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O quinto ouro olímpico da história de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Autárquicas. Novos partidos investem nas candidaturas para se implantarem no país

- "Guardiões de Albarquel" lembram a praia que separava setubalenses e turistas e que hoje brilha

- Fogo entre israelitas e libaneses recorda guerra de há 15 anos

- Afinal, há público a encher cinemas. E as Doce são o fenómeno

E lembre-se: às sextas-feiras, grátis com o seu DN, tem direito também à revista Evasões.