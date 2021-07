A primeira página do DN desta sexta-feira

78% dos portugueses satisfeitos com vacinação. Com o governo só metade. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Três quartos dos inquiridos (concretamente 78%) dão nota positiva à forma como tem evoluído o plano de vacinação, segundo pode ler na sondagem DN, JN, TSF. É mais do dobro dos que lhe davam boa avaliação em fevereiro.

Por outro lado, cada vez mais pessoas estão insatisfeitas com a gestão da pandemia: essa perceção piorou em 8 pontos, sendo agora só 42% dos portugueses a aprovar as medidas que o governo tem tomado. Economia e emprego lideram as preocupações.

Entrevista DN TSF a João Ferreira, candidato CDU à Câmara de Lisboa, é o destaque fotográfico. Na capa duas frases se destacam:

- "Não podem esperar da parte da CDU uma aceitação de pelouros a qualquer preço"

- "Fechar hospitais públicos, como o da Estefânia? connosco não acontecerá"

Outros títulos:

- CPLP. Angola assume liderança em tempo de crise. Francisco Ribeiro Telles fala em "projeto inacabado, com futuro"

- Turismo em maio. Ingleses e espanhóis ajudaram, mas dormidas de estrangeiros ainda caíram 69%

- Azambuja, Sintra, Cascais e outros Investimento de 819 milhões em comboios exclui longo curso e foca-se nos urbanos

- Pandemia. Governo acredita que o pico passou. Vacinar crianças para proteger os adultos levanta "questões éticas e de eficácia", diz pediatra da task force

- Cartão Vermelho. Luís Filipe Vieira renuncia ao mandato. Candidatos a ir a votos com Rui Costa não faltam