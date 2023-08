A primeira página do DN desta segunda-feira

Portugueses usam alívio no IVA para reforçar a cesta com cerveja e marisco. É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

Estudo mostra que no segundo trimestre as famílias foram menos vezes às compras, mas compraram mais de cada vez, em especial artigos não abrangidos pela isenção de IVA.

A grande foto de "capa" vai para um trabalho nos EUA: California leaving. Há mesmo um êxodo

do estado mais populoso da América?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaca-se ainda a rubrica Alta Tensão, neste dia com o chef Vítor Sobral: "Sem querer ser nem saudosista nem ofender ninguém, o Brasil é das melhores criações portuguesas".

E ainda a rubrica Bancada Parlamentar, que esta segunda-feira põe frente as opiniões de Paula Santos (PCP) e Pedro Filipe Soares (BE).

Outros títulos

Rentrée no Pontal. Montenegro ainda só trouxe o PSD para o sítio onde Rio o deixou nas legislativas

Rex Alarcon, bispo de Daet: "A primeira missa foi com Magalhães e acabámos de celebrar nas Filipinas os 500 anos de cristianismo"

Análise. Um Egito incontornável, o do marechal Sissi - 10 anos de um "regime keynesiano"!