A primeira página do DN desta segunda-feira

Tribunal do Trabalho condena Hospital de Viana por despedir médica ilicitamente

Na classe médica é uma decisão quase inédita. Juíza do Porto dá como provado que médica dos Cuidados Intensivos do Hospital de Viana de Castelo foi despedida sem fundamento, apenas por vontade do diretor de serviço e sem critérios legais ou de competência. Advogada do Sindicato dos Médicos do Norte, que defendeu a queixosa, diz que este veredicto "é uma esperança para todos os médicos que sofrem de assédio".

Jane Birkin.Uma musa da cultura francesa das décadas de 60/70

Cantou o lendário Je t"aime moi non plus, com Serge Gainsbourg, mas a sua vida não cabe numa canção. Na música e nos filmes, Jane Birkin foi uma figura multifacetada da cultura francesa, preservando sempre o seu sotaque britânico - faleceu ontem, em Paris, contava 76 anos.

Portugal perdeu. Foi-se o troféu, ficou talento para o futuro

Seleção Sub-19 derrotada pela Itália (1-0), disse adeus à oportunidade de conquistar mais um título. Equipa das quinas tem cinco (em seis) finais perdidas em 20 anos.

