A primeira página do DN desta segunda-feira

Universidades não têm dinheiro para colocar investigadores nos quadros

Responsáveis querem contratar sem termo 1200 investigadores, mas o Estado não lhes atribuiu recursos para o fazer. Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas pede uma dotação orçamental "consignada a emprego científico". Exigem ainda soluções para evitar a "sangria" de professores.

Blinken em Pequim para esvaziar o balão da desconfiança mútua.

Chefe da diplomacia norte-americana em missão de desanuviamento diplomático. Depois de mais de sete horas de conversações, poderá hoje encontrar-se com o líder Xi Jinping.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Abrunhosa dá cara por obra de Galamba e Medina e pede desculpa

Ministra da Coesão Territorial admite que ausência do governo no dia dos seis anos dos incêndios de 2017 provocou "mais dor" nas populações. Abriu-se uma nova discussão: Quem fica responsável pela manutenção do Memorial?



Outros destaques:

- Tratar sem lesar. O poder da cirurgia robótica está na mão experiente do médico

- Aquário Vasco da Gama. 125 anos de história com uma distinção como prenda

-A imperatriz da Áustria que trocou o protocolo pela liberdade