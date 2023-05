A primeira página do DN desta segunda-feira

Aborto. Portugal viola direitos sociais europeus. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Três meses depois de o ministro da Saúde declarar que entraves no acesso ao aborto no SNS se resolveriam "em semanas", ministério não esclarece que medidas pretende tomar.

Em grande destaque na capa do DN, o dérbi lisboeta entre o Sporting e o Benfica em Alvalade que terminou empatado. Festa do título adiada para a última jornada.

Na rubrica "um dia com", pode ler uma reportagem com Catarina Martins. Na hora do adeus, líder do BE ainda vê um partido com "lutas para ganhar".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

Ranking FT. Nova SBE chega ao top 20 mundial da formação de executivos.

Regras europeias. A revolução das patentes chega dia 1 para ajudar inovação.

Bancada Parlamentar. Opinião dos líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República Rodrigo Saraiva (IL) e Pedro Pinto (Chega).

Desigualdade. Produtores de cerveja em Espanha pagam menos de metade em impostos.

Coreia do Sul. Como Busan está a mudar para receber a Expo 2030.