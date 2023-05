A primeira página do DN desta segunda-feira

8 mil imóveis leiloados foram penhorados por incumprimento bancário. É esta a machete do DN desta segunda-feira.

Vendas no portal e-leilões aumentaram para 530 milhões, com número de ativos em licitação também a subir. Crédito malparado é a principal razão. As previsões para 2023 são de crescimento, numa altura em que a economia enfrenta a subida das taxas de juro.

A grande foto desta "capa" vai para: o Brasil: Guru do governo de Lula é uma economista portuguesa de 93 anos.

E ainda se destaca uma estreia: Bancada Parlamentar. Nova rubrica de Opinião na secção de

Política. São convidados os líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República. Assegurando a imparcialidade e pluralismo, o DN passa a contar todas as segundas-feiras, rotativamente, com mais oito cronistas.

Coabitação Belém-São Bento. Guarda chuva fechou-se após sete anos

GalambaGate. Ordem para ação do SIS no caso do ministro das Infraestruturas levanta dúvidas sobre acesso das secretas a metadados

Terceira idade. "Para muitas pessoas deixar de trabalhar é um peso", alerta Eduardo Paz Ferreira

Restauração. Novas empresas de restaurantes e alojamento crescem 16%, mas setor pede cautela

Habitação. Lisboa arranca este ano com obras em onze bairros municipais