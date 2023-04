A primeira página do DN desta segunda-feira

1.º de Maio. Faltam trabalhadores qualificados em todas as áreas. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Desencontro entre competências dos profissionais e necessidades das empresas tem agudizado as carências laborais, sobretudo na área tecnológica, dizem grupos de RH. Patrões também se queixam da falta de pessoas qualificadas e de mão-de-obra sazonal.

Em grande destaque com foto na primeira página, a atualidade nos Estados Unidos. Com farpas a Trump e à Fox,

Joe Biden defende jornalismo.

E também uma entrevista ao historiador Marcello Duarte Mathias. "Portugal deve ter orgulho naquilo que é a sua singularidade e deve valorizá-la".

Outros títulos:

Escola de Ciberdefesa volta à estaca zero. EMGFA vai abrir concurso público internacional.

Conjuntura. Insolvências duplicaram, mas construção afasta cenário de crise.

Saúde. Mosquitos invadem cada vez mais zonas que antes não visitavam, mas por cá estão controlados.

Exposição. Quatro milénios de música chinesa em Mafra.

Trabalho. Escassez de talento em Portugal acima dos 80% atinge todas as atividades.

Opinião Gilbert F. Houngbo. Tempo de dar prioridade à justiça social.