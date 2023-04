A primeira página do DN desta segunda-feira

Pornografia de vingança. Mesmo julgada como violência doméstica, partilha de vídeos só deu 7500 euros de indemnização. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Tribunal de Almada condenou um homem por libertar imagens da ex-namorada e até enquadrou o caso na moldura penal mais pesada, mas não lhe atribui culpa pelas 168 mil visualizações num site porno.

Para ler no DN, uma entrevista a Carlos Brazão, ex-diretor da Cisco. "Aeroporto de Santarém não terá problemas em convencer companhias aéreas que voam para Lisboa".

E também o momento e os desafios do PSD. Dos trabalhos de Montenegro para fazer do PSD alternativa.

Outros títulos:

Dez anos no Patriarcado. Abusos foram o período mais difícil para D. Manuel Clemente.



Avelino Oliveira candidato à Ordem. "Arquitetos preferem mostrar os seus desenhos a falar nos problemas da profissão".



Encontro em Pequim. A Ucrânia, Dilma e muita economia na agenda de Lula e Xi.



Casper Ruud. Norueguês fã de Nadal vence primeiro título do ano no Estoril Open.



Lembra-se dos Excesso? Boysband regressa aos palcos 20 anos após a estreia.