A primeira página do DN desta segunda-feira

Relatórios da criminalidade contrariam teoria de "problemas de imigração sérios". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Os problemas sério de segurança alegados por André Ventura e que levaram à marcação do debate potestativo da próxima quarta-feira no Parlamento, com presença do ministro da Administração Interna, são desmentidos pelo Relatório da Segurança Interna.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a onda de protestos nas ruas em Portugal. "Protestos em Portugal como em França? A conjuntura é favorável, mas a tradição não".

Outros temas:

- Parlamento. Burocracias "parvas e tralhas". A certidão permanente é temporária?

- Comissão Independente. Fim da linha telefónica para denunciar abusos na Igreja deixa vítimas sem orientação.

- Ryuichi Sakamoto (1952-2023). O músico japonês que o cinema tornou global.

- Jeanine Cummins. "Os EUA não são um melting pot, são antes um conjunto de ingredientes separados, não há muita mistura."

- Benfica passa em Vila do Conde antes do clássico com o FC Porto.