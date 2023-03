A primeira página do DN desta segunda-feira

150 milhões para parar tsunamis e denúncias de outras "Obras inúteis". É esta manchete desta segunda-feira do DN. Antigos governantes nos executivos de Jardim e Albuquerque falam de 900 milhões de euros em empreitadas na Madeira que o CDS, agora aliado do PSD, diz serem "desprovidas de utilidade". Oposição alerta para "saque ao erário público", que não parou.

Com grande destaque na capa do DN, a morte do empresário Rui Nabeiro, um especial de quatro páginas, com opiniões e o editoral da diretora do DN Rosália Amorim. O homem que não recusava emprego a ninguém.

Para ler também nesta edição, uma entrevista a Laborinho Lúcio. "A Igreja tem o dever de se disponibilizar para pagar indemnizações a vítimas de abusos".

Outros títulos:

Tempo no telemóvel. Um terço dos jovens assume utilização "problemática".

Frente ribeirinha. Vila Franca de Xira investe 6,5 milhões para ligar Alverca e Sobralinho.

Carolina Deslandes "O feminismo não é um movimento de superioridade, mas de igualdade".

Pré-publicação: Saúde Pública em Portugal, o novo livro de Francisco George.