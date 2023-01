A primeira página do DN desta segunda-feira

Tempestade branca. Portugal prepara-se para "ameaça fortíssima" depois de apreender 16 toneladas de cocaína num ano. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Autoridades portuguesas estão alerta para tentáculos da mais perigosa organização criminosa brasileira no nosso país, depois de um ano de apreensão recorde de droga, além de 309 carros, nove veleiros e 2,4 milhões de euros.

E porque houve dérbi, pode ler tudo sobre o empate (2-2) entre o Benfica e o Sporting. Dérbi foi intenso, mas terminou sem vencedor.

Para ler também a consequência do Especial Madeira no DN. "Abriu-se a caixa de pandora." PS pede comissão de inquérito a alegados favorecimentos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

Reportagem em Las Vegas. Carros que falam, sanitas inteligentes e cheiros no metaverso: o futuro segundo a CES.

Estados Unidos são a aposta que se segue. Exportações de bicicletas vão ultrapassar barreira dos 800 milhões de euros.

Memórias do secretário pessoal do Papa. "Clooney do Vaticano" abre polémica com livro que expõe divisões na Igreja.



Patti Smith, Poeta do Rock. Um documentário surpreendente, que recua aos tempos atribulados do punk, em exibição pelo país.



Falta de medicamentos. Situação "vai piorar", Bastonário alerta para "problema de saúde pública".