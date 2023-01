A primeira página do DN desta segunda-feira

"PCP desafia PS para alternativa patriótica e de esquerda". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Em entrevista ao DN, novo líder do PCP admite em futuras eleições "integrar um governo" ou "formar um governo" que trave a "alternância", mas com "objetivos muito claros". E o BE? "Convergimos 90% das vezes no Parlamento". E elogia ainda a "franqueza e frontalidade" de Pedro Nuno Santos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página estão os tumultos no Brasil provocados por "assaltos de bolsonaristas às sedes dos poderes em Brasília".

Outros temas:

- Governo de "incrível" a "incompreensível": quando a teoria política dá lugar à teoria do caos.

- Joana Bordalo e Sá. "Não é difícil colocar as reivindicações dos médicos em marcha. Tem é de haver vontade política".

- Lisboa. Carris vai investir 169,6 milhões de euros em 342 autocarros e 25 elétricos até 2026.

- Sporting perder e fica a 12 pontos do Benfica antes do dérbi na Luz.

- Música. Midus: ela controla e não descola.