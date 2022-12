A primeira página do DN desta segunda-feira

"Famílias gastam poupanças para aguentar crise neste ano e no próximo". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Economias reduzem-se para mínimos em 2023, atingindo o valor mais baixo desde que o país aderiu à zona euro. Para muitos, só assim dá para responder, e mal, ao aumento da inflação e dos juros do crédito bancário.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a conquista da Argentina no mundial de futebol. "A final dramática onde Messi ganhou a eternidade".

Outros temas:

- Qatargate: Quem é quem no escândalo que abala o Parlamento Europeu?

- Congresso da JS. António Costa diz que tudo fará para reter jovens qualificados.

- Quando os japoneses ocuparam Timor. Os portugueses e os timorenses que os combateram.

- Cidades-esponja. O que são e como podem ser resposta às cheias e secas em meio urbano.

- Os Fabelmans. Spielberg no país das maravilhas.

- 1937-2022. Nélida Piñon, um coração ibero-americano.