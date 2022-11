A primeira página do DN desta segunda-feira

Regulador da Energia está "demasiado politizado" e a Concorrência sofre com "cativações". É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Análise da Fundação Francisco Manuel dos Santos aponta fragilidades da regulação em Portugal.

Outro tema forte na capa do DN desta segunda-feira é a sucessão no PCP. Raimundo avisa: "Esperem sentados os que salivam pelo fim do PCP".

E ainda uma reportagem sobre os bairros alfacinhas. Turismo, segurança, espaços verdes: O que tem Belém e que falta à Ajuda?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

Moedas promete plano em 2023. Lisboa é a única capital do sul europeu sem estratégia de Mobilidade Sustentável.

COP 27. Papa Francisco pede coragem para enfrentar as alterações climáticas.

DECO quer clarificação de atualizações. Preços "alinhados" nas telecomunicações "condicionam escolha dos consumidores".

Brasil junta-se à onda vermelha. Esquerda domina 12 dos 19 países latino-americanos.

Opinião do primeiro-ministro polaco. Uma Polónia independente como fundamento da segurança do Ocidente.

Mundial do Qatar. Seleção portuguesa é a quarta mais valiosa: 937 milhões de euros.