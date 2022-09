A primeira página do DN desta segunda-feira

"Moedas acusa oposição de travar progresso de Lisboa". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. No balanço, um ano após a vitória nas autárquicas, o presidente da autarquia da capital acusa a oposição de "constantes bloqueios" que travaram "o que poderia ter sido feito". PS, PCP, BE e Livre recusam o rótulo e não poupam nas críticas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem na Califórnia, onde Marcelo Rebelo de Sousa visita as comunidades portuguesas: "Onde estiver um português, aí está Portugal".

Outros temas:

- Itália. Extrema-direita de Meloni à frente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Petição. Ex-combatentes da Guiné exigem devolução da nacionalidade portuguesa.

- Eleições no Brasil. Na IURD, reza-se muito pela saúde e um bocadinho por Jair Bolsonaro.

- Sociedade. Há um défice atual de 4500 camas para seniores em Portugal.

- Algarve. Criadores querem o reconhecimento internacional do Cão do Barrocal.

- Livro. Letizia, rainha de Espanha, por graça de si mesma.