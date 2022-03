A primeira página do DN desta segunda-feira

"Putin garante que vencerá. 'Pela negociação ou pela guerra'". É esta a manchete do DN desta segunda-feira, dia em que está prevista mais uma ronda de negociações entre Kiev e Moscovo.

Outros títulos da Ucrânia:

Bernardo Ivo Cruz. "Conflito aberto entre NATO e Rússia seria literalmente o fim do do Mundo".

Diário de Guerra do enviado Pedro Cruz. Um dia "normal" é o melhor que se pode pedir.

Solidariedade. Enfermeira Beatriz traz 22 refugiados com poucas malas mas muita esperança.

Liderança. Volodymyr Zelensky, o inesperado rosto do mundo livre

Para ler ainda no DN desta segunda-feira as declarações de Jerónimo de Sousa no 101.º aniversário do Partido Comunista Português. "PCP nada tem que ver com a Rússia capitalista e não apoia a guerra".

Dia internacional da mulher, Maria Teresa Horta: "Avançou-se muito nos direitos das mulheres, mas na violência doméstica não".

Outros títulos:

Ambiente. Voluntários percorrem o Zêzere para levar do rio o lixo que outros lhe atiram.

Portugueses no Cazaquistão. Entre a violência dos protestos e a esperança no futuro.

Benjamim Moser. Biógrafo premiado de Susan Sontag conta "versão privilegiada" da história.

Reunião urgente. Governo chama concertação social com crise da Ucrânia sobre a mesa.