A primeira página do DN desta segunda-feira

"Guerra na Ucrânia. Ameaça nuclear não trava sanções". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. NATO, EUA e UE condenam "retórica perigosa e conduta irresponsável" de Putin. União Europeia financia, pela primeira vez, compra de armas para ajudar um país e reforça sanções à Rússia. Nas próximas horas pode haver negociações entre russos e ucranianos.

Em destaque, na foto, o reencontro de Myron com filha e netos, depois de percorrer meia Europa de carro a partir de Lisboa. Uma operação resgate acompanhada pelo enviado especial do DN, César Avó.

O diário de guerra do enviado Pedro Cruz, a opinião de António Araújo, uma entrevista aos biógrafos de António Guterres e uma reportagem na manifestação em defesa do povo ucraniano que decorreu em Lisboa são outros tópicos do especial DN sobre a guerra na Ucrânia.

Outros temas:

- Benfica. A vitória mais expressiva da era Veríssimo, com ovação e braçadeira para Yaremchuk

- Tejo. Ilha do Castelo de Almourol é agora uma península devido à seca.

- Carnaval. O feriado que não o é e que já serviu para guerras políticas.

- Combustíveis. Gasolina sobe hoje dois cêntimos e gasóleo 2,5