A primeira página do DN desta segunda-feira

"Vício em jogos. Crianças e jovens portugueses cada vez mais dependentes". É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências alerta para o problema que se agravou na pandemia.

Outro tema com grande destaque na capa do DN é uma reportagem no Parlamento. "O que une os deputados sub-30? Saúde mental, emancipação e salários".

Na rubrica Reinventar Portugal 2022-26, uma entrevista de João Luís Gaspar, reitor da Universidade dos Açores. 'Será imperdoável que um governo com maioria absoluta não coloque o país na rota do desenvolvimento".

Na secção de cultura, uma entrevista de Vic Echegoyen, autora do livro "Ressurrecta-1755. Lisboa Treme". "Terramoto lisboeta antecipou a revolução francesa"

Outros títulos:

"Política. 'É necessário mudar a forma de os partidos funcionarem' alerta Paulo Trigo Pereira".

"Votos de emigrantes. Administração Interna culpa partidos".

"Bruno de Carvalho. Queixa contra ex-líder do Sporting por violência doméstica no Big Brother".

"Covid-19. Tendência de descida de infetados acentuada".

"Negócio. Cooperativa de estafetas na capital".

"Brasil. A arma de arremesso chama-se Dilma".