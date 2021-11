A primeira página do DN desta segunda-feira

"Diretas do PSD. Quotas em atraso na Madeira arriscam-se a ser decisivas no duelo entre Rio e Rangel". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira e dá conta de como o PSD Madeira pode decidir a luta interna pela liderança do partido.

Em destaque fotográfico nesta edição está a grande desilusão da seleção portuguesa de futebol, que perdeu com a Sérvia na Luz e se viu relegada para o playoff de acesso ao Mundial 2022.

Outros temas:

- Raquel Duarte sobre a covid-19: "Temos de saber quando colocar um travão, corremos o risco de replicar ondas anteriores"

- Carlos Branco lança livro: Aprendi a respeitar os afegãos e a não lhes impor o meu pensamento. São extremamente orgulhosos"

- Suécia. Depois de continuar o trabalho de Stieg Larsson na saga Millenium, David Lagercrantz fala do seu policial Obscuritas