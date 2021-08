A primeira página do DN desta segunda-feira

Autárquicas. "Portugueses só escolhem 13,5% das mulheres candidatas". É esta a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Os números nas listas aumentam a cada ciclo eleitoral, mas a tendência de voto não descola. PCP é o campeão das candidaturas lideradas no feminino, com 80 cabeças de lista, mas o PS vence nas eleitas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem sobre o teletrabalho. "Descobrimos outra forma de vida. E a maioria não quer voltar atrás".

Outros temas:

- Afeganistão. G7 reúne-se de urgência para coordenar retirada

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Moçambique. Arranca julgamento do caso das dívidas ocultas, que envolve o filho de Guebuza

- Champions. Bom resultado nos Países Baixos vale 37 milhões ao Benfica

- Portugal é o terceiro país da Europa onde impostos mais pesam no preço da luz

- Catorze livros obrigatórios nas feiras de Lisboa e do Porto