A primeira página do DN desta segunda-feira

Estes são alguns dos destaques da edição de segunda-feira:

Imigrantes que não alugam casa. Pagam por cama ou vaga

Quem chega à cidade, depara-se com muitos problemas. O alojamento é um dos principais. Vivem em espaços sobrelotados e sem condições. Há muitas "Odemiras" em Portugal.

Não há duas sem três: sub-21 falham vitória no Europeu

​​​​​​​Alemanha conquista o terceiro título do escalão, na primeira vitória sobre Portugal em jogos disputados na fase final. Um triunfo justo da melhor equipa na noite eslovena

Inês Sousa Real. Vegana, feminista e 'workaholic', eis a nova líder do PAN.

A líder parlamentar do PAN passou no domingo a porta-voz do partido, sucedendo a André Silva, agora retirado da política ativa. O DN mostra-lhe quem é Inês Sousa Real.

"Quase certo!" Bolsonaro escolhe partido para 2022

Depois de um ano e meio como independente, o presidente do Brasil vai optar, na esteira do primogénito, pelo pequenino Patriota, o nono partido da sua carreira. Quais os prós e os contra da decisão?

Destaque ainda para:



- A maior vista de Lisboa antes de 1755 tem 23 metros de comprimento

- Juan Luis Arsuaga: "Não sou o professor que vem com respostas mas com perguntas"

- A "corrida perfeita" de Miguel Oliveira na Catalunha, as celebrações e o pódio